Coronavirus, vaccino AstraZeneca meno efficace con variante sudafricana (Di domenica 7 febbraio 2021) vaccino AstraZeneca meno efficace con variante sudafricana. I risultati di uno studio svolto su un campione di 2mila pazienti. LONDRA (INGHILTERRA) – vaccino AstraZeneca meno efficace con variante sudafricana. A dirlo è uno studio effettuato dalla stessa casa farmaceutica su un campione di 2mila pazienti e risultati anticipati dal Financial Times. Una ricerca che rischia di complicare, almeno in questi primi mesi, la lotta contro le varianti. L’azienda di Oxford ha garantito di essere al lavoro per mettere sul mercato entro l’autunno un farmaco contro le mutazioni del Covid-19. Un’arma in più per evitare un nuovo inverno molto complicato e con restrizioni. Lo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021)con. I risultati di uno studio svolto su un campione di 2mila pazienti. LONDRA (INGHILTERRA) –con. A dirlo è uno studio effettuato dalla stessa casa farmaceutica su un campione di 2mila pazienti e risultati anticipati dal Financial Times. Una ricerca che rischia di complicare, alin questi primi mesi, la lotta contro le varianti. L’azienda di Oxford ha garantito di essere al lavoro per mettere sul mercato entro l’autunno un farmaco contro le mutazioni del Covid-19. Un’arma in più per evitare un nuovo inverno molto complicato e con restrizioni. Lo ...

