'C'è Posta per te', Maria De Filippi corre dietro le quinte e lascia lo studio vuoto (Di domenica 7 febbraio 2021) 'Cosa succede?'. Maria De Filippi lascia tutti senza parole a ' C'è Posta per te '. La conduttrice ha inseguito un ospite dietro le quinte e ha lasciato vuoto lo studio tra lo stupore generale. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) 'Cosa succede?'.Detutti senza parole a ' C'èper te '. La conduttrice ha inseguito un ospitelee hatolotra lo stupore generale. A ...

borghi_claudio : @FmMosca Amico mio, vuoi distinguere un cretino da uno serio? Il cretino posta il titolo dell'articolo con l'interv… - HuffPostItalia : Tre ministeri di peso e la testa di Bonafede. Renzi alza la posta per il Conte ter - lorepregliasco : Matteo Renzi ha il pallino della crisi. Alza la posta perché sa che gli scenari sono due, entrambi per lui allettan… - hosemprefame__ : Facciamolo andare in tendenza posta due foto si Niall con questo hastag #1YearOfNoJudgement e tagga 5 moots per far… - Funciazza : @stebellentani Per una volta che la notizia non la posta Ziliani...e quindi non la RT... Potresti almeno commentarl… -