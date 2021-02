C’è Posta per te: Maria De Filippi cambia le regole | Se ne va (Di domenica 7 febbraio 2021) Il sabato sera c’è il consueto appuntamento con il programma C’è Posta per te condotto da Maria De Filippi. La serata passa dal racconto, tra una storia e l’altra, tra un colpo di scena e l’altro. Nell’ultima puntata, Queen Maria cambia le regole della trasmissione C’è Posta per teOrmai è una consuetudine italiana aspettare il sabato sera, orami pandemico da più di un anno, guardando il seguitissimo programma: “C’è Posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Il format piace perchè in tv vengono raccontate storie di vita reale: dai tradimenti alle dispute familiari, agli abbandoni ai ritorni di fiamma in tarda età. Inoltre, a fare le sorprese ci sono sempre tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021) Il sabato sera c’è il consueto appuntamento con il programma C’èper te condotto daDe. La serata passa dal racconto, tra una storia e l’altra, tra un colpo di scena e l’altro. Nell’ultima puntata, Queenledella trasmissione C’èper teOrmai è una consuetudine italiana aspettare il sabato sera, orami pandemico da più di un anno, guardando il seguitissimo programma: “C’èper te”, condotto daDe. Il format piace perchè in tv vengono raccontate storie di vita reale: dai tradimenti alle dispute familiari, agli abbandoni ai ritorni di fiamma in tarda età. Inoltre, a fare le sorprese ci sono sempre tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. ...

