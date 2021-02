"Bomba" su ferie e vacanze: perché si rischia il licenziamento (Di domenica 7 febbraio 2021) Federico Garau Non si può parlare di assenza giustificata dal posto di lavoro: il viaggio all'estero comporta, a seconda dei paesi verso i quali si viaggia, un periodo di isolamento di 14 giorni Sta facendo discutere, e non solo in ambito giuridico, quanto deciso di recente dal tribunale di Trento: il giudice ha infatti dato torto ad una dipendente, licenziata per giusta causa in seguito alla scelta di andare in ferie all'estero senza aver calcolato che i giorni di quarantena obbligatoria non le avrebbero permesso di riprendere regolarmente servizio entro il 20 agosto, come concordato. La quarantena, prevista per chiunque rimpatri da determinati paesi stranieri, non è stata pertanto riconosciuta come motivo valido per poter evitare l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro. Quando la sua azienda le ha dato il benservito, la donna ha impugnato la ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Federico Garau Non si può parlare di assenza giustificata dal posto di lavoro: il viaggio all'estero comporta, a seconda dei paesi verso i quali si viaggia, un periodo di isolamento di 14 giorni Sta facendo discutere, e non solo in ambito giuridico, quanto deciso di recente dal tribunale di Trento: il giudice ha infatti dato torto ad una dipendente, licenziata per giusta causa in seguito alla scelta di andare inall'estero senza aver calcolato che i giorni di quarantena obbligatoria non le avrebbero permesso di riprendere regolarmente servizio entro il 20 agosto, come concordato. La quarantena, prevista per chiunque rimpatri da determinati paesi stranieri, non è stata pertanto riconosciuta come motivo valido per poter evitare l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro. Quando la sua azienda le ha dato il benservito, la donna ha impugnato la ...

