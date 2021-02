Angelina Jolie vende all’asta un regalo di Brad Pitt a cifra record (Di lunedì 8 febbraio 2021) Angelina Jolie vende all’asta un regalo di Brad Pitt, la cifra è da recordAngelina Jolie, la celebre attrice ha deciso di vendere all’asta un regalo di Brad Pitt a una cifra da record. Si tratta dell’unico dipingo eseguito da Winston Churchill, durante gli anni della seconda guerra mondiale. Il dipinto venne donato al presidente americano Franklin Delano Roosevelt, il quadro si intitola La torre della moschea Koutoubia, è stato realizzato nel 1943 e verrà offerto al Modern British Art Museum, mentre sarà messo all’asta il 1° Marzo a Londra. Questa ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021)undi, laè da, la celebre attrice ha deciso direundia unada. Si tratta dell’unico dipingo eseguito da Winston Churchill, durante gli anni della seconda guerra mondiale. Il dipinto venne donato al presidente americano Franklin Delano Roosevelt, il quadro si intitola La torre della moschea Koutoubia, è stato realizzato nel 1943 e verrà offerto al Modern British Art Museum, mentre sarà messoil 1° Marzo a Londra. Questa ...

