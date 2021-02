Afghanistan | diversi attacchi provocano almeno 4 morti e 18 feriti

(Di domenica 7 febbraio 2021) Madrid, 7 feb. (Adnkronos/Europa Press) - Treinhanno provocatoe 18tra poliziotti e civili. Glisi sono verificati oggi in diverse aree del paese. Le autorità del distretto di Khoqyani, nell'orientale, hanno riferito che un agente di polizia è stato ucciso durante un attentato con un'autobomba a un checkpoint mentre altre 11 persone sono rimaste ferite: sei poliziotti e cinque civili. Nessun gruppo ha rivendicato l'attentato secondo quanto riferisce Tolo News. Inoltre, in questa provincia, il portavoce della polizia, Farid Khan, ha detto che due poliziotti e tre civili sono rimastinell'esplosione di un veicolo. Nel distretto di Ali Abad, nel nord del ...

Madrid, 7 feb. (Adnkronos/Europa Press) – Tre diversi attacchi in Afghanistan hanno provocato almeno 4 morti e 18 feriti tra poliziotti e civili. Gli attacchi si sono verificati oggi in diverse aree d ...