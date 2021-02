VIDEO Ineos in allenamento, che miglioramenti di stabilità! I britannici verso la sfida a Luna Rossa (Di sabato 6 febbraio 2021) Ineos Uk è tornata in acqua per una sessione di allenamento a sette giorni dall’inizio della Finale di Prada Cup. I britannici hanno effettuato alcune migliorie in vista della sfida contro Luna Rossa che incomincerà sabato 13 febbraio. Come si evicence da alcuni immagini arrivate dalla baia di Auckland (Nuova Zelanda), lo scafo sponsorizzato dal colosso della chimica sembra essere più stabile anche con vento variabile, pronto proprio per il vibrante confronto con gli italiani. Di seguito il VIDEO dell’allenamento di Ineos Uk. VIDEO Ineos, STABILITA’ IN allenamento: Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)Uk è tornata in acqua per una sessione dia sette giorni dall’inizio della Finale di Prada Cup. Ihanno effettuato alcune migliorie in vista dellacontroche incomincerà sabato 13 febbraio. Come si evicence da alcuni immagini arrivate dalla baia di Auckland (Nuova Zelanda), lo scafo sponsorizzato dal colosso della chimica sembra essere più stabile anche con vento variabile, pronto proprio per il vibrante confronto con gli italiani. Di seguito ildell’diUk., STABILITA’ IN: Foto:Press

