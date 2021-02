Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 17:30 (Di sabato 6 febbraio 2021) Viabilità DEL 06 FEBBRAIO 2021 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio APRIMAO CON IL RACCORDO E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTENA DOVE TROVAMO IL TRFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO SULL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)DEL 06 FEBBRAIOORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIMAO CON IL RACCORDO E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTENA DOVE TROVAMO IL TRFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO SULL’A24-TERAMO DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA ...

romamobilita : #Roma #viabilità da lunedì lavori stradali in via di Torrevecchia, tra via Vallebona e via Cesare Lombroso. Previst… - romamobilita : #Roma #viabilità A Torre Gaia, da lunedì lavori di manutenzione stradale e di rifacimento del manto stradale a via… - LuceverdeRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Da lunedì, nell'ambito degli interventi di riqualificazione che stanno interessando parte di San Giovann… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Da lunedì, nell'ambito degli interventi di riqualificazione che stanno interessando parte di San G… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Braccianese chiusa a Rota: il comune di Tolfa mette il senso unico alternato

Il Dipartimento di Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato la chiusura del tratto compreso tra il km 13+000 e 13+200 della S. P. 3/a nei pressi dell'entrata del borgo di Rota dalle 17,00 di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 02 - 2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 06 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO ...FORTI RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DEL LIDO DI OSTIA PER LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA ROMA ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 Il Dipartimento didella Città Metropolitana diCapitale ha comunicato la chiusura del tratto compreso tra il km 13+000 e 13+200 della S. P. 3/a nei pressi dell'entrata del borgo di Rota dalle 17,00 di ...DEL 06 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO ...FORTI RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DEL LIDO DI OSTIA PER LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA...