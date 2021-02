Tiberio Timperi picchia duro | le frecciatine alle colleghe sorprendono

Leggi su chenews

(Di sabato 6 febbraio 2021), il noto conduttore non le manda a dire e lancia delle frecciatina ad alcune sue exche non passano inosservate. foto facebookE’ tornato in onda questo pomeriggio nel programma di Rai Tre Tv Talk, il noto conduttore che da anni è una delle colonne portanti di Rai Uno e che ancora adesso conduce un programma nel weekend con Monica Setta di grande successo. A colpire per sono state alcune delle sue parole dette proprio nella sua lunga intervista in diretta a proposito delle compagne di lavoro che in questi anni si sono susseguite e con cui ha condotto tantissimi programmi tv. Prima di scoprire cosa ha raccontato, ricordiamo anche che una delle sue ultime compagne di lavoro è stata proprio Francesca Fialdini con cui ha presentato una delle edizione ...