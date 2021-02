SuperMario può tirare un sospiro di sollievo. Anche per Di Maio il suo profilo è «prestigioso» (Di sabato 6 febbraio 2021) L’aveva detto – bontà sua – che Draghi gli «aveva fatto una buona impressione». Ora ha pure aggiunto che «un profilo prestigioso». Avanti di questo passo e Luigi Di Maio non mAncherà di giudicarlo adeguato a guidare il governo (sempreché – beninteso – ci sia lui a fare il ministro). Ispirano quasi tenerezza queste residue tossine dell’antico “uno vale uno“, aureo principio negatore di ogni competenza in nome del sapere accessibile a chiunque attraverso l’orizzontalità della Rete. Perché chiunque può sapere purché connettibile al magico universo di internet. Draghi gli aveva già fatto «una buona impressione» Fu esattamente in omaggio a tale principio che la grillina Laura Castelli tramortì l’incredulo Pier Carlo Padoan con un perentorio «questo lo dice lei». Ineccepibile dal suo punto di vista, visto che da ragioniera ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) L’aveva detto – bontà sua – che Draghi gli «aveva fatto una buona impressione». Ora ha pure aggiunto che «un». Avanti di questo passo e Luigi Dinon mrà di giudicarlo adeguato a guidare il governo (sempreché – beninteso – ci sia lui a fare il ministro). Ispirano quasi tenerezza queste residue tossine dell’antico “uno vale uno“, aureo principio negatore di ogni competenza in nome del sapere accessibile a chiunque attraverso l’orizzontalità della Rete. Perché chiunque può sapere purché connettibile al magico universo di internet. Draghi gli aveva già fatto «una buona impressione» Fu esattamente in omaggio a tale principio che la grillina Laura Castelli tramortì l’incredulo Pier Carlo Padoan con un perentorio «questo lo dice lei». Ineccepibile dal suo punto di vista, visto che da ragioniera ...

