Sanremo | Amadeus | ' ho incontrato Incontrada | ma di più non dico'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Vanessa Incontrada tra le coconduttrici di Sanremo? Amadeus non lo dice apertamente, ma sembra proprio di sì. "Ho incontrato Incontrada, ma di più non dico...", ha risposto a Marco Liorni, che lo ha interrogato in proposito nel collegamento con il direttore artistico durante la trasmissione 'ItaliaSi!'. E a proposito di presenze femminili, Ama ha confermato che nella prima serata del festival avrà al suo fianco Naomi Campbell, mentre in altre serate ci saranno anche Elodie e Matilde De Angelis. Confermata la presenza tra gli ospiti di Ornella Vanoni. Amadeus ha confermato poi anche il grande feeling che lo lega a Fiorello, da cui ha avuto sostegno e consigli anche nei giorni più difficili: "Io mi sento tranquillo perché ho accanto Fiorello"

