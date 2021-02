Salernitana Chievo 1-1 | De Luca risponde a Tutino

(Di sabato 6 febbraio 2021) Termina 1-1, scontro diretto per il secondo posto che si è giocato questo pomeriggio all’Arechi. Al vantaggio granata, dopo venti minuti del primo tempo con, fa seguito il pareggio veneto, ad inizio ripresa con De. Un punto che accontenta entrambe, ancora a braccetto al secondo posto. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Castori si è affidato al 3-5-2 con Belec in porta, Bogdan, Gyomber e Mantovani in difesa. A centrocampo, Di Tacchio è stato affiancato da Capezzi e Coulibaly, con Jarozinsky e Casasola sugli esterni. In avanti, la coppia-Djuric. Aglietti ha risposto con il 4-4-2: davanti a Semper, hanno agito Mogos, Leverbe, Rigione e Ranzetti. A centrocampo, Ciceretti, Obi, Palmiero e Garritano. In attacco, Margiotta e DeLa ...

Dopo il pari, ottenuto lunedi sera contro la Reggina, tornava in campo la Salernitana opposta alla Chievo Verona. Per il match valevole per il ventunesimo turno di Serie B i campani di Fabrizio ...87' La palla arriva in area ma la Salernitana allontana il pericolo!!87' Canotto calcia direttamente in porta ma Belec riesce a respingere in corner!!85' Giaccherini crossa al centro per Djordjevic ma ...