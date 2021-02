Riana Nainggolan raggiunge in Sardegna il fratello Radja | giocherà con il Cus Cagliari

FcInterNewsit : I gemelli Nainggolan ricongiunti a Cagliari. Riana si trasferisce al Cus Cagliari futsal - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Riana Nainggolan raggiunge il fratello Radja: giocherà nel Cus Cagliari di futsal - Fprime86 : RT @SkySport: Riana Nainggolan raggiunge il fratello Radja: giocherà nel Cus Cagliari di futsal - SkySport : Riana Nainggolan raggiunge il fratello Radja: giocherà nel Cus Cagliari di futsal - agsmag_it : Riana Nainggolan è una nuova giocatrice del CUS Cagliari -

Sbarca anche lei in Sardegna:, sorella gemella del centrocampista del Cagliari Radja, è ufficialmente una nuova calciatrice del Cus Cagliari futsal. "Sono molto felice di giocare in Sardegna e poi posso stare più ..., sorella gemella del centrocampista del Cagliari Radja, è una nuova giocatrice del Cus Cagliari futsal. Classe 1988, centrale, torna in Sardegna dopo l'esperienza con la maglia ...La sorella del ninja sbarca in Sardegna. Classe 1988, centrale, torna nell’isola dopo l’esperienza con la maglia del Sinnai Riana Nainggolan è una nuova calciatrice del Cus Cagliari futsal. Come ripor ...La sorella gemella del centrocampista belga è una nuova giocatrice del Centro universitario cagliaritano di calcio a 5, pronta all'esordio sabato contro il Padova Femminile. "Sono molto felice di gioc ...