Piqué | “Mi ritirerò al Barcellona Non mi vedo con un’altra maglia | sarebbe un dramma Su Messi…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 febbraio 2021) Gerardsi racconta e lo fa in una chiacchierata col noto streamer Ibai Llanos. Il difensore del, oltre ad aver parlato in precedenza di arbitri con parole davvero infuocate a proposito di "favori" al Real Madrid, ha trovato il modo di guardare al suo futuro che sarà, fino al termine della carriera, a tinte blaugrana.tra il suo futuro e quello di Messicaption id="attachment 1068905" align="alignnone" width="596"(getty images)/caption"L'ho sempre detto senza problemi, micon ladel", ha dettoribadendo il concetto più volte espresso anche in passato. "Gioco a calcio perché amo rappresentare il. Sinceramente non micon nessun'altra ...