Peters Sagan positivo al Covid 19

Ultime Notizie dalla rete : Peters Sagan

OA Sport

"Siamo in buone condizioni" A dare un aggiornamento sulle proprie condizioni e su quelle degli altri due positivi ci pensa direttamente. "Da alcune settimane, mio fratello Juraj, il nostro ...L'unica gioia della stagione è arrivata da parte di Nans, trionfatore dell'ottava frazione ... 21, di cui 10 nel World Tour In un'annata in cui Peter, il loro leader dentro e fuori dalle ...10 Il Napoli può sorridere. C'era grande apprensione, in casa partenopea, per l'esito dei nuovi tamponi effettuati ieri in tarda serata dopo l'arrivo a Genova, dove la squadra di Rino Gattuso sarà di ...Milano, 6 febbraio 2021 - Peter Sagan e altri due compagni di squadra, di cui uno il fratello Juraj, hanno contratto il Covid-19. I tre ciclisti della Bora Hansgrohe si trovano in ritiro alle Canarie ...