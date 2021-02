Papa Francesco ha nominato la prima donna con diritto di voto nel Sinodo dei vescovi (Di sabato 6 febbraio 2021) Papa Francesco ha nominato suor Nathalie Becquart come sottosegretario del Sinodo dei vescovi, una delle più importanti istituzioni permanenti del Collegio episcopale della Chiesa cattolica. Si tratta della prima donna con diritto di voto nel Sinodo dei vescovi. Finora le donne, religiose o laiche, potevano intervenire nell’assemblea come “uditrici” o collaboratrici ma non avevano diritto di voto. Nathalie Becquart, francese, 52 anni, era stata scelta nel 2020 tra le quattro donne “consultori” della Segreteria generale del Sinodo. La suora è stata direttrice del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021)hasuor Nathalie Becquart come sottosegretario deldei, una delle più importanti istituzioni permanenti del Collegio episcopale della Chiesa cattolica. Si tratta dellacondineldei. Finora le donne, religiose o laiche, potevano intervenire nell’assemblea come “uditrici” o collaboratrici ma non avevanodi. Nathalie Becquart, francese, 52 anni, era stata scelta nel 2020 tra le quattro donne “consultori” della Segreteria generale del. La suora è stata direttrice del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza ...

