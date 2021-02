(Di sabato 6 febbraio 2021)."Questoè malato di". Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine. Sono nove i pareggi ottenuti fin qui dal, cinque dei quali nelle ultime sette giornate. Soltanto la Vibonese ne ha colti di più (10) nel Girone C. "Inutile dire che aiadesso serve qualche vittoria per invertire il trend e iniziare la tanto agognata risalita", si legge.Il pareggio maturato contro la capolista Ternana, alla luce della prestazione offerta, tutto sommato è stato accettato dall'ambiente, mentre in precedenza, i pareggi contro Teramo e Potenza sono stati considerati dei veri e propri passi falsi. ...

WiAnselmo : #Palermo, rosanero malati di pareggite: quattro partite senza vittorie per gli uomini di Boscaglia - Mediagol : #Palermo, rosanero malati di pareggite: quattro partite senza vittorie per gli uomini di Boscaglia - tifosipalermoit : la scarsa vena realizzativa e i punti conquistati dal Palermo lontano dal Barbera. Sola la Juve Stabia ha fatto p… - ILOVEPACALCIO : L'imprenditore italo-americano #Rizzetta rivela «Seguirò sempre il #Palermo, una sciarpa rosanero illumina la mia c… - ILOVEPACALCIO : «Volevamo investire sul #Palermo» ?? Gli italo-americani sono grandi tifosi rosanero e hanno deciso di puntare su un… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo rosanero

Slobodan Rajkovic tra l'esperienza ine il futuro. L'ex difensore delha giocato la Champions League con il Lokomotiv Mosca e adesso punta al ritorno in Italia una volta svincolatosi dal club russo. Il matrimonio tra le ...QUI- Idovranno fare a meno di Lucca, che dovrà scontare un turno di squalifica. Boscaglia recupera Marconi e Accardi e dovrebbe optare per un 4 - 3 - 3 con Pelagotti in porta, in ...PALERMO - Si è colorato di una bella e viva sfumatura di rosa il futuro del Palermo dopo la buona prestazione di mercoledì contro la Ternana, macchina da ...Il Palermo cerca la svolta lontano dal Renzo Barbera. Così Il Giornale di Sicilia stamane in edicola introduce la tematica relativa al prossimo match dei siciliani contro l' Avellino. Di fatto le reci ...