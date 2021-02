Napoli, Giuntoli: “Futuro? Ancora tanti anni di contratto e buon rapporto col club” (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Genoa. “Veniamo da un periodo terrificante: ho visto il primo tempo dell’Atalanta, che era molto sulle gambe” ha dichiarato Giuntoli ai microfoni di DAZN, “purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca le coppe ha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma. Noi dobbiamo dare il massimo, abbiamo tanti giocatori bravi“. “È un anno molto particolare: denunciamo assenze importanti da tanto tempo“ ha sottolineato Giuntoli, “la logistica dopo le ultime positività è stata sicuramente particolare, ma ci siamo adoperati grazie ai nostri dottori: siamo in regola, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano, direttore sportivo del, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Genoa. “Veniamo da un periodo terrificante: ho visto il primo tempo dell’Atalanta, che era molto sulle gambe” ha dichiaratoai microfoni di DAZN, “purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca le coppe ha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma. Noi dobbiamo dare il massimo, abbiamogiocatori bravi“. “È un anno molto particolare: denunciamo assenze imporda tanto tempo“ ha sottolineato, “la logistica dopo le ultime positività è stata sicuramente particolare, ma ci siamo adoperati grazie ai nostri dottori: siamo in regola, ...

