Milan, il tifoso Abatantuono: "Non basta Ibrahimovic. Serve un'altra stella per pensare in grande" (Di sabato 6 febbraio 2021) Interessante intervista al comico, attore e grande tifoso del Milan Diego Abatantuono rilasciata ai microfoni di Tuttosport. Il grande fan rossonero ha parlato della sua squadra del cuore partendo dal derby di Coppa Italia perso contro l'Inter fino alle ambizioni del club per questa stagione e il futuro.Milan, parla il tifoso Abatantuonocaption id="attachment 1084139" align="alignnone" width="611" Ibrahimovic (getty images)/caption"Credo sia sotto gli occhi di tutti quanto successo in Coppa Italia contro l'Inter. Intanto ci mancavano sei titolari, poi per colpa di quella testa di cavolo di Ibra, siamo rimasti in inferiorità numerica, e a quel punto, è normale che non si poteva coprire il campo come prima", ha spiegato ...

