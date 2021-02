Milan, Condò e il retroscena di mercato: «Sondaggi per Sergio Ramos» (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolo Condò vedrebbe bene Sergio Ramos al Milan. Ecco le dichiarazioni del noto giornalista racconta un retroscena sul difensore Paolo Condò, sul canale di Stefano Borghi, ha parlato di un possibile contatto tra il Milan e Sergio Ramos. Le parole riportate da SOS Fanta. «Un amico di Madrid mi ha detto che Ramos non resterà al Real nella prossima stagione. Se Maldini lo chiamasse di persona, penserebbe seriamente ad andare a giocare in rossonero. Per lui sarebbe un grande onore. Mi è stato detto che qualche Sondaggio esplorativo è stato fatto, ma le pretese sono assolutamente fuori portata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolovedrebbe beneal. Ecco le dichiarazioni del noto giornalista racconta unsul difensore Paolo, sul canale di Stefano Borghi, ha parlato di un possibile contatto tra il. Le parole riportate da SOS Fanta. «Un amico di Madrid mi ha detto chenon resterà al Real nella prossima stagione. Se Maldini lo chiamasse di persona, penserebbe seriamente ad andare a giocare in rossonero. Per lui sarebbe un grande onore. Mi è stato detto che qualcheo esplorativo è stato fatto, ma le pretese sono assolutamente fuori portata». Leggi su Calcionews24.com

Paolo Condò vedrebbe bene Sergio Ramos al Milan. Ecco le dichiarazioni del noto giornalista racconta un retroscena sul difensore

