Meteo, anticiclone al Centro-Sud: peggiora sulle regioni settentrionali (Di sabato 6 febbraio 2021) Durante questo sabato il Meteo sulla penisola spaccherà il paese, dall’anticiclone al sud fino alle precipitazioni del Nord: cosa succede in queste ore. Sarà un weekend particolare per la nostra penisola, specialmente dal punto di vista Meteo. Infatti assisteremo ad un weekend a due marce sull’Italia, dove avremo un Meteo segnato dall’anticiclone al sud, mentre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Durante questo sabato ilsulla penisola spaccherà il paese, dall’al sud fino alle precipitazioni del Nord: cosa succede in queste ore. Sarà un weekend particolare per la nostra penisola, specialmente dal punto di vista. Infatti assisteremo ad un weekend a due marce sull’Italia, dove avremo unsegnato dall’al sud, mentre L'articolo proviene da Inews.it.

fseviareggio : RT @tweetnewsit: Anticiclone su gran parte dell'Italia con tempo in prevalenza stabile e soprattutto caldo anomalo. Piogge in arrivo al nor… - tweetnewsit : Anticiclone su gran parte dell'Italia con tempo in prevalenza stabile e soprattutto caldo anomalo. Piogge in arrivo… - CentroMeteoITA : #METEO - ANTICICLONE in arretramento e STABILITA' agli sgoccioli, ecco i dettagli - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo: svolta nel weekend, anticiclone KO, arriva la pioggia -… - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo #5febbraio. L'anticiclone subtropicale raggiunge la sua fase culminante -