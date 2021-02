Meno sfuso | più surgelati e prodotti tipici | così la pandemia ha cambiato la nostra spesa

Leggi su repubblica

(Di sabato 6 febbraio 2021) Più attenzione nella scelta del cibo, sia per risparmiare, sia per gratificarsi con specialità regionali che una volta si acquistavano durante i viaggi. La paura del contagio fa optare per le confezioni già pronte, ma con senso di colpa: il 57% è preoccupato per l'aumento dei...