M5s: 'Noi disponibili, per Draghi verificheremo se ci sono le condizioni' (Di sabato 6 febbraio 2021) 'Abbiamo incontrato il presidente incaricato Draghi. Apparteniamo a mondi diversi, abbiamo portato i nostri temi e ci siamo confrontati. Da noi nessun giochino, ma solo cose da fare per i cittadini di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 febbraio 2021) 'Abbiamo incontrato il presidente incaricato. Apparteniamo a mondi diversi, abbiamo portato i nostri temi e ci siamo confrontati. Da noi nessun giochino, ma solo cose da fare per i cittadini di ...

fattoquotidiano : Governo Draghi, D’Uva (M5s): “Voto su Rousseau? Strumento che può essere usato, ma Beppe Grillo è già garanzia per… - riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - borghi_claudio : E quale sarebbe la maggioranza che sosterrà Draghi? Il M5S vota Draghi? Quello che faremo noi ovviamente non pot… - Jpolemica666 : RT @irachetirigira: Io lo sto dicendo da tempi non sospetti; noi, pochi comunisti rimasti, dovremmo intrufolarci nei vari partiti lega - fd… - davide79d : RT @StinaVik: Noi lavoreremo e ci schiereremo per un programma fondato su certi principi. C’è grande fiducia- (Zingaretti) -Se ci sono spaz… -