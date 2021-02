Lutto per Laura Chiatti, il messaggio di addio commuove i fan (Di sabato 6 febbraio 2021) Lutto per Laura Chiatti, la nota attrice ha scelto Instagram per dire addio al suo amico scomparso, le sue parole commuovono i fan. foto facebookCon un post sul suo profilo Instagram Laura Chiatti ha voluto dire addio al suo amico Fabrizio, condividendo con i suoi follower il dolore per questa terribile perdita. Le parole scelte dalla nota attrice hanno molto colpito i suoi follower che si sono immediatamente stretti al suo dolore, regalandole un caldo abbraccio virtuale. LEGGI ANCHE>>>Marco Bocci, marito di Laura Chiatti: la “pazzia più grande” LEGGI ANCHE>>>Laura Chiatti momenti drammatici: così ha salvato la vita a suo marito Laura ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021)per, la nota attrice ha scelto Instagram per direal suo amico scomparso, le sue parole commuovono i fan. foto facebookCon un post sul suo profilo Instagramha voluto direal suo amico Fabrizio, condividendo con i suoi follower il dolore per questa terribile perdita. Le parole scelte dalla nota attrice hanno molto colpito i suoi follower che si sono immediatamente stretti al suo dolore, regalandole un caldo abbraccio virtuale. LEGGI ANCHE>>>Marco Bocci, marito di: la “pazzia più grande” LEGGI ANCHE>>>momenti drammatici: così ha salvato la vita a suo marito...

