Le cinque proposte di Beppe Grillo a Draghi | dal ministero per la Transizione ecologica a riduzione sussidi nocivi per l’ambiente

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nuovoper la(a cui affidare le politiche energetiche), meno imposta alle società benefit, consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile edeiambientalmente: 5, 5 punti. In pratica, tutta la politica ambientale di un governo. È quanto contenuto nel post cheha pubblicato sul suo blog poco prima di incontrare i vertici M5s e meno di un’ora prima di andare al tavolo con Mario. “In alto i profili”, è il titolo della sua riflessione. “Creare unper la. Fondere in unper la...

Non ci sono veti verso nessuno, neppure al Movimento Cinque Stelle, ma solo una serie di punti programmatici necessari per la crescita del paese, come i temi del fisco, della burocrazia, delle ...Nuovo ministero per la Transizione ecologica (a cui affidare le politiche energetiche), meno imposta alle società benefit, consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile e riduzione dei sussidi ambie ...