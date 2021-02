Laura Chiatti, un lutto l’ha colpita all’improvviso: era una persona speciale (Di sabato 6 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Laura Chiatti, un lutto grave l’ha colpita all’improvviso: dalla sua vita è scomparsa una persona davvero importante per lei. Laura Chiatti, un lutto grave ha colpito all’improvviso l’attrice che ha scritto un lungo post dedicato all’amico scomparso: “Oggi è un giorno nero“. La donna ha voluto condividere il suo dolore su Instagram dove sono stati Leggi su youmovies (Di sabato 6 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ungrave: dalla sua vita è scomparsa unadavvero importante per lei., ungrave ha colpitol’attrice che ha scritto un lungo post dedicato all’amico scomparso: “Oggi è un giorno nero“. La donna ha voluto condividere il suo dolore su Instagram dove sono stati

lucaglia : È morto un amico di Laura Chiatti: 'Oggi è un giorno nero, ciao Fabrizio' - PasqualeMarro : Grave lutto per Laura Chiatti, il messaggio di addio commuove i fan - zazoomblog : Laura Chiatti l’attrice in lutto: “Ciao Fabrizio oggi un giorno nero” - #Laura #Chiatti #l’attrice #lutto: - zazoomblog : Grave lutto per Laura Chiatti il messaggio dell’attrice è da brividi: “Un giorno nero…” - #Grave #lutto #Laura… - RobertPapaOff : @frafacchinetti A me a tratti sembra Laura Chiatti... boh! -