Juventus-Roma 2-0 | Ronaldo e un autogol di Ibanez decidono il match Dzeko in campo 30' nella ripresa

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #JuveRoma! Forza, ragazzi, tutti insieme e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - LaraZinci : RT @CucchiRiccardo: Una #Juventus attendista e pragmatica. La #Roma ha giocato un buon calcio ma è mancata in concretezza e ha fatto i cont… - CorriereCitta : Vittoria e sorpasso, Juventus-Roma 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Commenta per primo Laperde per infortunio Leonardo Bonucci che, al minuto 85 della sfida contro la, dopo un ripiegamento difensivo rincorrendo Carles Perez si è fermato chiedendo immediatamente il cambio ......è stata la sconfitta più larga del Genoa in Serie A a partire dallo 0 - 7 contro lanel ..., Bologna e Genoa). Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Hirving Lozano del Napoli: tre ...La Juve trascinata da Cristiano Ronaldo supera 2-0 la Roma allo Stadium, la scavalca in classifica al terzo posto e si porta a 5 punti dalla vetta ...La Juventus batte 2-0 la Roma nell'anticipo delle 18 della ventunesima giornata di campionato. Cristiano Ronaldo al 13' apre le marcature dopo un buon avvio della Roma. L’azione parte da Alex Sandro, ...