Il super ministero green proposto da Grillo? La versione di Realacci (Di sabato 6 febbraio 2021) “Le fragole sono mature”. Un post sul blog di Beppe Grillo inaugura con un’agenda green le consultazioni a Montecitorio fra il premier incaricato Mario Draghi e la delegazione del Movimento Cinque Stelle. C’è anche lui, il guru e fondatore, nel drappello che entra alla Camera per incontrare l’ex numero uno della Bce. La squadra è davvero al completo. Uno ad uno, scendono dall’auto Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, e il premier uscente Giuseppe Conte. “La famiglia si allarga” scherza il ministro degli Esteri. È il primo vero esordio di Conte fra le fila grilline. Manca ancora l’iscrizione, ma il percorso sembra segnato. “È un nuovo inizio?”, gli chiede una cronista. “Lo saprete”. Dopo settimane di silenzio Grillo detta le condizioni con un post. Cinque punti per un programma condiviso, tutti imperniati su un solo tema: l’ambiente. Ecco ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) “Le fragole sono mature”. Un post sul blog di Beppeinaugura con un’agendale consultazioni a Montecitorio fra il premier incaricato Mario Draghi e la delegazione del Movimento Cinque Stelle. C’è anche lui, il guru e fondatore, nel drappello che entra alla Camera per incontrare l’ex numero uno della Bce. La squadra è davvero al completo. Uno ad uno, scendono dall’auto Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, e il premier uscente Giuseppe Conte. “La famiglia si allarga” scherza il ministro degli Esteri. È il primo vero esordio di Conte fra le fila grilline. Manca ancora l’iscrizione, ma il percorso sembra segnato. “È un nuovo inizio?”, gli chiede una cronista. “Lo saprete”. Dopo settimane di silenziodetta le condizioni con un post. Cinque punti per un programma condiviso, tutti imperniati su un solo tema: l’ambiente. Ecco ...

