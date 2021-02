Il lavoro non c'è e la Cig +1.700% in Puglia (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) certificano l'esplosione del fenomeno dei redditi di cittadinanza in Puglia. In un anno +88.314 persone coinvolte. Complessivamente sono 329. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) certificano l'esplosione del fenomeno dei redditi di cittadinanza in. In un anno +88.314 persone coinvolte. Complessivamente sono 329.

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - ItaliaViva : Ci sono 209 miliardi che saranno spesi da Mario Draghi e non da altri. Ciascuno di noi, andando a casa, per questo,… - borghi_claudio : @DAVIDPARENZO @LegaSalvini @Rinaldi_euro @AlbertoBagnai Boh... ne ho scritti centinaia di tweet su Draghi, sin dal… - CislNazionale : RT @FilcaCisl: È online la trasmissione 'Non Solo Politica' (@reteoro), dedicata a #lavoro e #pandemia. Tra gli ospiti anche il segretario… - paolamarell : Cosa ho capito a fare i mestieri a casa della gente: È proprio un lavoro del cazzo Mai andare da chi non conosci mi… -