Il G20 dei ministri degli Esteri a Matera il 29 giugno
L'annuncio del sindaco: il 15 febbraio sopralluogo nella Cava del Sole per la prima verifica tecnica. "Un modo per riportare la città e la Basilicata alla ribalta internazionale"

