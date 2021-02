Grave lutto per Laura Chiatti, il messaggio dell’attrice è da brividi: “Un giorno nero…” (Di sabato 6 febbraio 2021) Grave lutto per l’attrice Laura Chiatti. Ad annunciare una perdita dolorosissima è stata la diretta interessata, che ha deciso di affidare il suo pensiero sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato anche un’immagine della persona scomparsa e nelle sue parole si può intuire quanto bene gli volesse. Dopo la tragica morte della nonna di Stefano De Martino, deceduta il 5 febbraio in seguito ad una caduta in casa, un altro personaggio famoso è dunque colpito da un decesso molto straziante. Soltanto alcuni giorni fa Laura Chiatti e la sua dolce metà Marco Bocci avevano fatto vedere l’adorato figlio Enea. In occasione del sesto compleanno, lei aveva scritto: “Ti amo perché la furia del desiderio di averti portò magia al mio ventre che fu da subito scelto come posto più sicuro dove crescere. Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)per l’attrice. Ad annunciare una perdita dolorosissima è stata la diretta interessata, che ha deciso di affidare il suo pensiero sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato anche un’immagine della persona scomparsa e nelle sue parole si può intuire quanto bene gli volesse. Dopo la tragica morte della nonna di Stefano De Martino, deceduta il 5 febbraio in seguito ad una caduta in casa, un altro personaggio famoso è dunque colpito da un decesso molto straziante. Soltanto alcuni giorni fae la sua dolce metà Marco Bocci avevano fatto vedere l’adorato figlio Enea. In occasione del sesto compleanno, lei aveva scritto: “Ti amo perché la furia del desiderio di averti portò magia al mio ventre che fu da subito scelto come posto più sicuro dove crescere. Non ...

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - noemiquella : Ma se era riferita al gioco è meno grave per voi? Non capite che nella vita vera c'è chi ha subito un lutto graviss… - Haivisto1 : @Marco34868589 @Roberto75328535 @GrandeFratello Beati voi che di questi tempi sputare sui soldi. Io ho lavorato da… - pensieripsyco : #GFVIP dayane deve uscire @alfosignorini poi vi chiedete perché crollano gli ascolti Se c'è umanità nel programma c… -