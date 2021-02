Gaich rientrato in Italia | passaggio in Prefettura per gli ultimi documenti

Leggi su anteprima24

Benevento – Ultime e necessarie formalità burocratiche per Adolfo. L'attaccante èdalla Russia dove era volato per sistemare le pratiche e questa mattina si è recato ina Benevento. Obiettivo ottenere il permesso di soggiorno, in quanto extracomunitario, che gli consentirà di giocare con la squadra di Filippo Inzaghi. La società sta cercando di accelerare l'iter per avere il giovane argentino a disposizione per la trasferta di venerdì prossimo a Bologna.