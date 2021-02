Empoli-Juventus Women 0-3, continua la striscia di imbattibilità (Di sabato 6 febbraio 2021) La Juventus Women esce vittoriosa dalla trasferta di Empoli e mantiene la testa della classifica. Le ragazze di Rita Guarino si impongono con un secco 3-0, ottenendo la tredicesima vittoria su tredici partite. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, proposta shock del City: sul piatto un'offerta da 114 milioni Il tecnico delle toscane, Spugna, sperava di essere il primo a battere le bianconere in questa stagione dopo esserci quasi riuscito in Coppa Italia qualche settimana fa. Partita molto tattica fin dai primi minuti di gioco, le bianconere riescono a sbloccare grazie alla solita Girelli servita da Bonansea: controllo al limite e destro micidiale sotto l’incrocio dei pali. Empoli-Juventus Women 0-3, super Girelli Galli e Girelli, giocatrici della ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Laesce vittoriosa dalla trasferta die mantiene la testa della classifica. Le ragazze di Rita Guarino si impongono con un secco 3-0, ottenendo la tredicesima vittoria su tredici partite. LEGGI ANCHE: Calciomercato, proposta shock del City: sul piatto un'offerta da 114 milioni Il tecnico delle toscane, Spugna, sperava di essere il primo a battere le bianconere in questa stagione dopo esserci quasi riuscito in Coppa Italia qualche settimana fa. Partita molto tattica fin dai primi minuti di gioco, le bianconere riescono a sbloccare grazie alla solita Girelli servita da Bonansea: controllo al limite e destro micidiale sotto l’incrocio dei pali.0-3, super Girelli Galli e Girelli, giocatrici della ...

juventusfc : ?? Le convocate di coach @ritaguari per la sfida di campionato di domani ?? - juventusfc : ?? Tutto quello che c'è da sapere su #EmpoliJuve lo trovate qui ?? - juventusfc : ????RZ?? R??????ZZ??! ??? #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 12.30 il match ???????? su @JuventusTV ?… - LordGalurd : RT @AntonioFiori15: Con i ?????? gol rifilati all'Empoli,la Juventus Women,fa cifra tonda (300 gol ) in 100 partite ufficiali. Mostruose..… - DenisDecorte : Sto seguendo Empoli Femminile contro Juventus Femminile su @OneFootball. -