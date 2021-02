Crotone, Stroppa: “Contro il Milan non partiamo sconfitti. La squadra ha risposto bene” (Di sabato 6 febbraio 2021) L'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato la partita di domani Contro il Milan: "Sono una squadra che ha mentalità, qualità e sta bene. Visto il risultato dell’Inter di ieri sera ora avranno molta più voglia di fare tre punti, sono obbligati a vincere. Non andiamo a Milano per partire sconfitti, se ci sarà l’occasione per far bene dovremmo essere bravi ad approfittarne. La partita di domani si prepara da sola. La sconfitta con il Genoa? In settimana mi aspettavo una reazione dei ragazzi che puntualmente è arrivata, visto che la squadra si è allenata molto bene in questi giorni".caption id="attachment 1073871" align="alignnone" width="2140" Stroppa ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) L'allenatore delGiovanniha presentato la partita di domaniil: "Sono unache ha mentalità, qualità e sta. Visto il risultato dell’Inter di ieri sera ora avranno molta più voglia di fare tre punti, sono obbligati a vincere. Non andiamo ao per partire, se ci sarà l’occasione per fardovremmo essere bravi ad approfittarne. La partita di domani si prepara da sola. La sconfitta con il Genoa? In settimana mi aspettavo una reazione dei ragazzi che puntualmente è arrivata, visto che lasi è allenata moltoin questi giorni".caption id="attachment 1073871" align="alignnone" width="2140"...

