Cosenza – SPAL, le parole di Occhiuzzi nel post-partita (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel post-partita di Cosenza – SPAL, gara terminata 1-1, ha parlato l’allenatore dei padroni di casa Occhiuzzi in merito alla prestazione dei suoi giocatori: “Dispiace di non aver chiuso la gara nel primo tempo, quando avevamo in mano il pallino del gioco nonostante la pressione avversaria. I giocatori hanno provato molte situazioni che abbiamo trovato anche durante la partita ma purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Anche perché è inevitabile poi che una squadra come la SPAL inizi a forzare e a metterti alle corde, come è successo” “Più che la cattiveria, non siamo riusciti ad effettuare la scelta giusta in certi momenti della partita. Molte volte è questo che fa la differenza. La scelta va fatta in base ai tempi di inserimento e di gioco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Neldi, gara terminata 1-1, ha parlato l’allenatore dei padroni di casain merito alla prestazione dei suoi giocatori: “Dispiace di non aver chiuso la gara nel primo tempo, quando avevamo in mano il pallino del gioco nonostante la pressione avversaria. I giocatori hanno provato molte situazioni che abbiamo trovato anche durante lama purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Anche perché è inevitabile poi che una squadra come lainizi a forzare e a metterti alle corde, come è successo” “Più che la cattiveria, non siamo riusciti ad effettuare la scelta giusta in certi momenti della. Molte volte è questo che fa la differenza. La scelta va fatta in base ai tempi di inserimento e di gioco ...

