Coppia scomparsa a Bolzano | forse ritrovati i corpi nell’Adige

Trentin0 : ULTIM'ORA: E' il corpo di una donna quello recuperato in mattinata nell'Adige. - lucafregona : #Coppiascomparsa, ripescato dall’Adige il corpo di una donna - Trentin0 : IMMAGINI - Ricerche nell'Adige della coppia scomparsa, ritrovato un reperto importante. Ecco i vigili del fuoco al… - UnioneSarda : #Bolzano - Coppia scomparsa: inquirenti sul fiume #Adige - NBCreteregione : COPPIA SCOMPARSA: FORSE RITROVAMENTO DURANTE RICERCHE - -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia scomparsa

una bambina. Può essere sua figlia? E perché Francesca, ancora una volta, non sa cosa ... stella assoluta di Hollywood, accompagnato dalla sua bellissima moglie: ladi attori più ...... alla trasmissione "Quarto Grado" di Rete 4, che ha dedicato ampio spazio al caso delladei genitori del trentenne bolzanino, avvenuta lo scorso 4 gennaio. Una persona definita come molto ...BOLZANO. Nella tarda mattinata di oggi, 6 febbraio, è stato confermato il ritrovamento nell’Adige, nei pressi di Egna, del corpo di una donna. Decisiva è risultata essere la scelta di abbassare i live ...BOLZANO. Nella tarda mattinata di oggi, 6 febbraio, è stato confermato il ritrovamento nell’Adige, nei pressi di Egna, di un reperto che sta per essere inviato a Bolzano. Non se ne sa di più al moment ...