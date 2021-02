Consultazioni | è il giorno dell' incontro di Draghi con M5s e Lega | Vertice dei Cinquestelle con Grillo | Conte | Casaleggio

StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - Agenzia_Ansa : 'Il presidente Sergio #Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto #Fico alle 19.30 al Quirinale'. L… - Agenzia_Ansa : FLASH Mandato esplorativo a Roberto Fico #Governo @Roberto_Fico @Quirinale #ANSA - JP_Escobar18 : RT @saraosalvatore: Mentre fervono le grandi consultazioni per “salvare” l’Italia, la Lamorgese continua ad accogliere 400-500 invasori ogn… - fisco24_info : Draghi incontra la Lega e il M5s. Di Maio: posta in gioco alta, saremo responsabili: Il presidente incaricato Mario… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni giorno

06 feb 11:26 Al via vertice M5s con Grillo, Conte, ministri e Casaleggio E' iniziato, nella sala Tatarella della Camera, il vertice del Movimento 5 stelle prima dellecon il presidente ......incontra Salvini e Grillo Mario Draghi alla Camera per la nuova giornata di. La ... Per Conte è il primoda leader del Movimento? 'Non mi risulta...', ha risposto il premier uscente. ...Oggi, ultimo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, tocca agli ex alleati del governo Conte I, Movimento 5 stelle e Lega. Il M5s si presenterà alle 12.15 con una delegazione ...Al via il terzo e ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi. Una giornata chiave per conoscere se potrà nascere il governo ...