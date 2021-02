Consultazioni – dimostrare cosa vuole veramente il M5S non è uno sgarbo a Draghi, è un inchino alla Democrazia (Di sabato 6 febbraio 2021) Questa mattina mi sono svegliato con un grillo per la testa, un grillo proprio come quello inventato da Collodi per suggerire a Pinocchio le cose buone da fare in un tempo in cui anche nella nostra bellissima terra di Toscana c’era ancora gente che moriva di fame. Ma stavolta il Grillo saggio del 2021, quello che ha creato il Movimento capace di diffondere nella politica italiana lo stesso messaggio, era arrivato allo stesso punto in cui era arrivato quello di Collodi, e poteva ancora dare a tutti (politici ed elettori in questo caso) quello stesso messaggio, indispensabile a indicare il percorso buono che tutti i politici devono seguire per fare le cose giuste. Già molti altri politici, filosofi e pensatori hanno fatto questo, creando un sistema di potere definito “Democrazia” che ha permesso nei secoli, con molti alti e bassi, di raggiungere nel ventunesimo secolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Questa mattina mi sono svegliato con un grillo per la testa, un grillo proprio come quello inventato da Collodi per suggerire a Pinocchio le cose buone da fare in un tempo in cui anche nella nostra bellissima terra di Toscana c’era ancora gente che moriva di fame. Ma stavolta il Grillo saggio del 2021, quello che ha creato il Movimento capace di diffondere nella politica italiana lo stesso messaggio, era arrivato allo stesso punto in cui era arrivato quello di Collodi, e poteva ancora dare a tutti (politici ed elettori in questo caso) quello stesso messaggio, indispensabile a indicare il percorso buono che tutti i politici devono seguire per fare le cose giuste. Già molti altri politici, filosofi e pensatori hanno fatto questo, creando un sistema di potere definito “” che ha permesso nei secoli, con molti alti e bassi, di raggiungere nel ventunesimo secolo ...

