Brocchi: “Non esiste un caso D’Errico, dobbiamo lavorare” (Di sabato 6 febbraio 2021) il Monza ha pareggiato 1-1 con l’Empoli, ma pare che in casa brianzola non stia andando tutto come deve. E’ l’esempio la lite D’Errico-Brocchi Monza-Empoli: 1-1 L’esclusione di D’Errico ha creato malumori tra i tifosi: come ha reagito il giocatore? “So che la situazione di D’Errico può creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso che D’Errico nell’ultimo mese e messo abbia fatto fatica a rialzare il suo livello di allenamenti e di preparazione alle partite, probabilmente perché più di tutti sta soffrendo ciò che di bello sta succedendo a Monza e cioè il continuo miglioramento della squadra. Ci tengo a precisare una cosa: voglio un bene dell’anima a Ciccio, sono stato io a promuoverlo capitano. Non voglio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) il Monza ha pareggiato 1-1 con l’Empoli, ma pare che in casa brianzola non stia andando tutto come deve. E’ l’esempio la liteMonza-Empoli: 1-1 L’esclusione diha creato malumori tra i tifosi: come ha reagito il giocatore? “So che la situazione dipuò creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso chenell’ultimo mese e messo abbia fatto fatica a rialzare il suo livello di allenamenti e di preparazione alle partite, probabilmente perché più di tutti sta soffrendo ciò che di bello sta succedendo a Monza e cioè il continuo miglioramento della squadra. Ci tengo a precisare una cosa: voglio un bene dell’anima a Ciccio, sono stato io a promuoverlo capitano. Non voglio ...

