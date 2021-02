Bollettino Coronavirus | in Italia la regione con più casi è ancora la Lombardia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il nuovoin, pubblicato dal Ministero della Salute segnala 14.218nelle ultime 24 ore. Ieri invece erano 13.659. Le vittime sono 377 (ieri erano state 422). Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%). Le regioni con piùdi Covid-19 Le terapie intensive innella giornata di oggi sono a quota 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri. Lacon piùdirimanela ...

