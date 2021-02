Benno Neumair | chi è | tutti i segreti dell' istruttore di fitness

(Di sabato 6 febbraio 2021) Bolzano, 6 febbraio - Una passione smodata per il corpo da culturista che portava, 30 anni, a insegnarein una palestra nella quale diceva ai suoi allievi: "Non solo vi darò un ...

Corriere : Omicidio Bolzano: trovato il corpo di Laura Perselli, madre di Benno Neumair - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Il corpo è stato ripescato dal fiume Adige - unabellaestate : RT @Libero_official: Giallo di #Bolzano, 'ritrovato un cadavere nell'Adige, è Laura Perselli'. Si cerca il corpo del marito Peter #Neumair.… - Mafara72 : RT @TgrAltoAdige: Drammatica svolta nelle indagini sul caso di Bolzano. Nelle acque dell'Adige a sud di Egna ritrovato il corpo di Laura Pe… - stalkingitaly : Omicidio Bolzano: trovato il corpo di Laura Perselli, madre di Benno Neumair -

Il ritrovamento del cadavere ora aggrava la posizione di, il figlio 30enne della coppia in carcere da una settimana con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere.Coppia scomparsa a Bolzano: è stato ritrovato il corpo di Laura Perselli, sul fondo del fiume Adige, a sud del capoluogo altoatesino ...Flavio Moccia, avvocato difensore di Benno Neumair assieme al collega Angelo Polo, ha fatto visita al suo assistito nel carcere di via Dante a Bolzano. Lui spera tanto che vengano ritrovati i suoi gen ...