Atalanta-Torino, parla Nicola: “Questa rimonta certifica le nostre qualità” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo a presentarsi ai microfoni dei giornalisti nel Post partita di Atalanta-Torino è stato il tecnico di casa Giampiero Gasperini, il quale non ha digerito l’incredibile rimonta subita da 3-0 a 3-3. Il mister non ha voluto trovare grosse attenuanti all’opaca prestazione dei suoi, anche se non ha nascosto un pò di stanchezza tra i suoi calciatori maggiormente impiegati. Vede invece il bicchiere mezzo pieno Davide Nicola: “Abbiamo qualità. Ora voglio vedere cosa succede quando andiamo in vantaggio”. Post partita di Atalanta-Torino Cosa ha detto Giampiero Gasperini Il tecnico orobico ha così analizzato la partita contro il Torino ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Stanchezza – “Ci sono stati dieci minuti finali del primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo a presentarsi ai microfoni dei giornalisti nel Post partita diè stato il tecnico di casa Giampiero Gasperini, il quale non ha digerito l’incredibilesubita da 3-0 a 3-3. Il mister non ha voluto trovare grosse attenuanti all’opaca prestazione dei suoi, anche se non ha nascosto un pò di stanchezza tra i suoi calciatori maggiormente impiegati. Vede invece il bicchiere mezzo pieno Davide: “Abbiamo. Ora voglio vedere cosa succede quando andiamo in vantaggio”. Post partita diCosa ha detto Giampiero Gasperini Il tecnico orobico ha così analizzato la partita contro ilai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Stanchezza – “Ci sono stati dieci minuti finali del primo ...

FBiasin : #Fourneau assegna calcio di punizione per il #Torino per fallo su #Belotti. #Belotti dice 'Non c'è'. L'arbitro conf… - Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 3-3 | 84' ? Pareggio del Torino, gol di Bonazzoli. ? Torino equalise through Bonazzoli. #GoAtalantaGo ??? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta 3-3* Torino *(Bonazzoli 85‘) #SSFootball - pasqualinipatri : SERIE A | Sorprendente vittoria del Genoa contro il Napoli. Bene anche Juventus e Spezia, pari tra Atalanta e Torin… - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Negli anticipi della 21a giornata vittorie per Juventus, Genoa, Spezia, pareggio tra Atalanta e Torino -