Atalanta Torino 3-0 LIVE | Muriel cala subito il tris

Al Gewiss Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al "Gewiss Stadium", Atalanta e Torino si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Torino 2-0 MOVIOLA Fischio d'inizio – si gioca 4? Atalanta parte forte – Pessina riceve la sfera in mezzo al campo e prova subito a verticalizzare di prima intenzione per lo scatto di Muriel, pallone non preciso e l'attaccante colombiano viene anticipato da Nkoulou. 7? Zaza vicino al gol – Rincon alleggerisce di petto in area di rigore per Zaza che si gira in un fazzoletto e prova la conclusione la ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *1-0 Torino *(Ilicic 15‘) #SSFootball - sportface2016 : VIDEO #AtalantaTorino | Anche #Muriel in gol, segna su ribattuta di #Sirigu - tuttoatalanta : Il Torino sbanda, l'Atalanta infierisce: 3-0 al 21', fa festa anche Muriel - TOSADORIDANIELA : RT @SaxSan2: L'#Atalanta, grazie anche ad un #Sirigu in grande forma, archivia la pratica #Torino in 20 minuti e può gestire le energie in… - sportface2016 : VIDEO #AtalantaTorino | Gol di #Gosens o autorete di #Sirigu? #Fantacalcio -