Alessio Bernabei a FqMagazine | “Ho preso schiaffi e porte in faccia ma è servito La reunion coi Dear Jack? Domani può accadere”

La storia di Alessio Bernabei è un po' come quella dell'araba fenice. Morire e rinascere. È successo nel 2015 quando all'apice del successo con i Dear Jack – nati ad "Amici"- ha abbandonato il gruppo, poi nel 2016 l'esperienza solista e oggi ha lasciato la major, Warner Music, che lo aveva sotto contratto per autoprodursi con Zero11 dischi fino al lancio del nuovo singolo "Everest". Sono cambiate molte cose in questi sei anni. "Everest è la fotografia di chi sono oggi con la voglia di tornare ad alcune influenze del passato riscoprendo anche un po' la mia emotività. – spiega Alessio a FqMagazine – Anche nella canzone spiego che non riesco ad amarmi alla perfezione e quindi provo ad amare altre persone. Il fatto è che se non ami te stesso non puoi amare altri. In questa lotta con me ...

