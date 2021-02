Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: “ha un marito che la crocchia di botte” (Di sabato 6 febbraio 2021) L’indelicatezza di Alda D’Eusanio continua a scorrere liberamente nelle stanze del Grande Fratello Vip. Dopo aver utilizzato la N word, dopo aver definito Dante Alighieri un pedofilo, la nuova concorrente del reality ha fatto una dichiarazione sconvolgente anche sulla cantante Laura Pausini. Tutto è successo quando alcuni concorrenti, prima della puntata, hanno iniziato a sistemarsi, mentre in sottofondo c’era la canzone Strani Amori, della Pausini. La D’Eusanio ha così colto la palla al balzo per dire la sua Questa c’ha uno che la mena, la crocchia, in una maniera… è un chitarrista, che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte A replicare alle dichiarazioni choc di ... Leggi su trendit (Di sabato 6 febbraio 2021) L’indelicatezza dicontinua a scorrere liberamente nelle stanze del Grande Fratello Vip. Dopo aver utilizzato la N word, dopo aver definito Dante Alighieri un pedofilo, la nuova concorrente del reality ha fatto unasconvolgente anche sulla cantante. Tutto è successo quando alcuni concorrenti, prima della puntata, hanno iniziato a sistemarsi, mentre in sottofondo c’era la canzone Strani Amori, della. Laha così colto la palla al balzo per dire la sua Questa c’ha uno che la mena, la, in una maniera… è un chitarrista, che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi diA replicare alle dichiarazionidi ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - fortuduck : RT @trash_italiano: Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un marito… - trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - Unf_Tweet : - casino90210 : RT @gieffepparo: Motivi per votare Alda D'Eusanio? 1. Non sta rosicando per la nomination 2. Nonostante gli strafalcioni è piccina e tener… -