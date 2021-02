Vaccino Covid | in arrivo le prime 249mila dosi AstraZeneca | tocca agli under 55

sole24ore : «Senza intelligenza artificiale e big data impossibile un vaccino contro il Covid in tempi brevi»… - SkyTG24 : Covid, Ippolito: 'Vietare aerei, stadi, cinema e ristoranti a chi non si vaccina' - Agenzia_Ansa : Francia, ok a #vaccino #Sputnik se rispetta le norme europee #covid #ANSA - midnightsilvia : RT @AStramezzi: Bene, un altro vaccino non a mRNA Covid, Cavaleri (Ema): 'Approvazione vaccino Johnson & Johnson probabilmente a inizio ma… - GraziaB6 : RT @RavenLotis: Molti medici segnalano grossi linfonodi ascellari dopo il vaccino Covid simili ai linfonodi dei malati di cancro al seno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Arriveranno domani in Italia le prime 249.600 dosi delanti -di AstraZeneca . Le dosi saranno stoccate nell'hub di Pratica di Mare per poi essere distribuite nei centri di somministrazione delle varie regioni a partire dai giorni successivi."Le prime dosi delAstraZeneca arriveranno in Italia domani, 249.600 dosi: verranno stoccate a Pratica di Mare e distribuite rapidamente dall'Esercito alle Regioni. Dalla prossima settimana potremo ...Sono attese per lunedì le prime 249mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno subito distribuite in tutta Italia. E da martedì comincerà la campagna vaccinale per gli under 55. Il commissario Domeni ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Covid, AstraZeneca: “Al lavoro per farmaco contro varianti”. Vaccino Covid, la campagna vaccinale in Vaticano. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anche ...