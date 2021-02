Vaccino AstraZeneca: domani arrivano le prime dosi, ecco chi saranno i primi vaccinati (Di venerdì 5 febbraio 2021) domani, sabato 6 febbraio, arriveranno le prime dosi del Vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha confermato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa, spiegando che da martedì 9 febbraio partirà la vaccinazione per gli under 55. Vediamo nel dettaglio a quali categorie sarà destinato il Vaccino e in che modo verranno effettuate le vaccinazioni. Leggi anche: Piano vaccini, il calendario per prof, forze dell’ordine e detenuti: ecco quando si parte ecco chi saranno i primi a ricevere il Vaccino AstraZeneca In arrivo 249.600 dosi in Italia del Vaccino di AstraZeneca, che si aggiungeranno al piano vaccinale già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021), sabato 6 febbraio, arriveranno ledelanti-Covid di. Lo ha confermato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa, spiegando che da martedì 9 febbraio partirà la vaccinazione per gli under 55. Vediamo nel dettaglio a quali categorie sarà destinato ile in che modo verranno effettuate le vaccinazioni. Leggi anche: Piano vaccini, il calendario per prof, forze dell’ordine e detenuti:quando si partechia ricevere ilIn arrivo 249.600in Italia deldi, che si aggiungeranno al piano vaccinale già ...

