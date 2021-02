Vaccini, in Campania somministrate oltre 210mila dosi: tutti i dati (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Procedono le vaccinazioni in Regione Campania. Ad oggi le dosi somministrate sono oltre 210mila su circa 227mila consegnate. Di seguito una tabella riassuntiva con tutti i dati: Questo invece il monitoraggio relativo alla campagna di prenotazione per le vaccinazioni degli ultra ottantenni: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Procedono le vaccinazioni in Regione. Ad oggi lesonosu circa 227mila consegnate. Di seguito una tabella riassuntiva con: Questo invece il monitoraggio relativo alla campagna di prenotazione per le vaccinazioni degli ultra ottantenni: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

