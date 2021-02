Una vita, anticipazioni 5 gennaio: un dolce bacio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una nuovo amore vedrà la luce a Una vita. Le anticipazioni relative alla puntata di oggi 5 gennaio, rivelano che Susana deciderà di andare via dalla città per la vergogna provata al termine della cena con Armando. L'uomo, però, le invierà un regalo con un biglietto che la farà commuovere al punto tale che lo raggiungerà ed i due si baceranno in piena calle Acacias. Nel frattempo, Cinta scoprirà che Carchano non vuole più Camino sul set e penserà di abbandonare le riprese, ma Emilio le farà cambiare idea. Una vita, spoiler 5 febbraio: Susana e Armando si baciano in calle Acacias Susana ha accettato di andare a cena con Armando, il quale per restare solo con lei e dichiararle il suo amore, ha prenotato l'intero ristorante. L'ex diplomatico e l'ex sarta passeranno una splendida serata e l'uomo le dichiarerà i suoi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una nuovo amore vedrà la luce a Una. Lerelative alla puntata di oggi 5, rivelano che Susana deciderà di andare via dalla città per la vergogna provata al termine della cena con Armando. L'uomo, però, le invierà un regalo con un biglietto che la farà commuovere al punto tale che lo raggiungerà ed i due si baceranno in piena calle Acacias. Nel frattempo, Cinta scoprirà che Carchano non vuole più Camino sul set e penserà di abbandonare le riprese, ma Emilio le farà cambiare idea. Una, spoiler 5 febbraio: Susana e Armando si baciano in calle Acacias Susana ha accettato di andare a cena con Armando, il quale per restare solo con lei e dichiararle il suo amore, ha prenotato l'intero ristorante. L'ex diplomatico e l'ex sarta passeranno una splendida serata e l'uomo le dichiarerà i suoi ...

