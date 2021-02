Un girone unico da 36 squadre, la nuova Champions rischia di essere di una noia mortale (Di venerdì 5 febbraio 2021) La nuova Champions League, che dovrebbe partire nel 2024 per battere in volata il progetto concorrente della Superlega dei top club, avrà una formula astrusa e rischia di diventare di una noia mortale. Secondo la Gazzetta dello Sport raccoglierà 36 squadre in un girone unico, con partite di sola andata ma senza incroci integrali: minimo 10 partite per ogni partecipante, massimo 17 per chi arriva in finale. Prima di arrivare alla benedetta fase ad eliminazione diretta, che tutti hanno apprezzato ancora di più quest’estate, il torneo si impantanerà in un girone da 36 squadre in cui ogni squadra giocherà 5 partite in casa e 5 in trasferta. Con abbinamenti un po’ complicati. Prima del via, le squadre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) LaLeague, che dovrebbe partire nel 2024 per battere in volata il progetto concorrente della Superlega dei top club, avrà una formula astrusa edi diventare di una. Secondo la Gazzetta dello Sport raccoglierà 36in un, con partite di sola andata ma senza incroci integrali: minimo 10 partite per ogni partecipante, massimo 17 per chi arriva in finale. Prima di arrivare alla benedetta fase ad eliminazione diretta, che tutti hanno apprezzato ancora di più quest’estate, il torneo si impantanerà in unda 36in cui ogni squadra giocherà 5 partite in casa e 5 in trasferta. Con abbinamenti un po’ complicati. Prima del via, le...

FBiasin : Progetto Uefa per la nuova #Champions dal 2024: - 36 squadre - girone unico - partite di sola andata - minimo 10, … - PaoloMancini30 : RT @Rossonerosemper: La Champions League a girone unico, ma dove poi giochi solo 10 partite con 10 avversari a caso su 36 totali mi sembra… - sportface2016 : Conto alla rovescia per la #SuperChampions: ecco l'ipotesi sul tavolo, girone unico per le 32 (o 36) squadre - Betscannerit : Nuova formula per la #ChampionsLeague. La competizione più amata cambia faccia: 36 squadre in un unico girone.… - Betscannerit : RT @CalcioFinanza: Svelati i dettagli della nuova #ChampionsLeague: dal 2024 girone unico a 36 squadre -